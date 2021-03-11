В Германии заявили о начале третьей волны коронавируса

11.03.2021, 10:10, Новости дня

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Глава Института имени Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что, несмотря на проводимую в Германии кампанию вакцинации, в стране началась третья волна пандемии коронавируса.

«Я глубоко озабочен», – сказал он, отметив, что, несмотря на проводимую в Германии кампанию вакцинации населения, гражданам по-прежнему крайне необходимо носить защитные медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию.

Главный эпидемиолог Германии назвал кампанию вакцинации соревнованием с мутирующим вирусом. В то же время, по его мнению, в конце тоннеля уже виден свет. По его словам, если не будет перебоев в поставках вакцин против COVID-19, то к осени 80% населения Германии будет обладать иммунитетом против коронавируса, передает Deutsche Welle.

«Когда это произойдет, можно будет снять все ограничения», – считает Вилер. В то же время он полагает, что прививку от коронавируса придется регулярно обновлять. Пока, правда, неясно, как часто это надо будет делать, признал он.

В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 14 356 случаев. Это на 2444 случая больше, чем в четверг на прошлой неделе. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 2 532 947 инфицированных. За последние 24 часа скончался 321 пациент, общее число летальных исходов возросло до 72 810. Выздоровели более 2,25 млн человек.

Ранее американский биолог также заявил, что мутации коронавируса могут потребовать постоянной разработки новых вакцин, в этом случае прививаться от вируса нужно будет ежегодно.