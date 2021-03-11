Тихановская призвала Евросоюз к «реальным действиям» против Минска

11.03.2021, 10:10, Новости дня

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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала постоянных представителей стран Евросоюза (ЕС) в ООН с помощью расследований и санкций противостоять якобы нарушению прав человека в Белоруссии.

Онлайн-встреча с постпредами ЕС в ООН прошла в среду, 10 марта. На ней Тихановская призвала «к независимому, справедливому и прозрачному международному расследованию серьезных нарушений прав человека в Белоруссии», подчеркнув, что «пришло время реальных действий», передает Deutsche Welle.

Одним из таким действий, по ее словам, может стать создание механизма ООН по расследованию нарушений прав человека в Белоруссии, пыток и жестокого обращения с «мирными протестующими».

С другой стороны, Тихановская призвала к расширению санкционного списка представителей белорусской власти, куда, по ее мнению, должны войти и судьи, ответственные за «жестокие и неправосудные приговоры».

Она также неоднократно повторяла, что уход Александра Лукашенко с должности президента станет возможным благодаря совокупному действию внутреннего и внешнего давления, так как в какой-то момент Минск не сможет больше «избегать начала переговоров, чтобы выйти из этого масштабного кризиса».

«Давление должно быть усилено», – подчеркнула лидер оппозиции.

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс до этого заявил, что Вашингтон поддерживает мирный политический диалог в Белоруссии.

По его словам, результаты президентских выборов 2020 года в стране были подтасованы.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии.

Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала себя «символом свободы» Белоруссии.