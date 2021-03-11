 

Под Москвой задержали таксиста-наркоторговца

11.03.2021, 10:08, Разное
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При попытке оставить закладку с наркотиками возле подъезда в городе Можайск Московской области был задержан 27-летний уроженец одной из стран Средней Азии, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Позже дома у подозреваемого обнаружили еще 76 свертков с запрещенными веществами. Выяснилось, что он совмещал сразу две профессии – и водил такси, и занимался распространением наркотиков.



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