Под Москвой задержали таксиста-наркоторговца

11.03.2021, 10:08, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

При попытке оставить закладку с наркотиками возле подъезда в городе Можайск Московской области был задержан 27-летний уроженец одной из стран Средней Азии, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Позже дома у подозреваемого обнаружили еще 76 свертков с запрещенными веществами. Выяснилось, что он совмещал сразу две профессии – и водил такси, и занимался распространением наркотиков.