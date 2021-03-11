Эксперты назвали главные киберугрозы 2021 года

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11.03.2021, 10:06, Разное
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Эксперты из компании ПО McAfee рассказали о главных киберугрозах 2021 года. По их словам, стоит опасаться атак на облачные сервисы, взлома домашних систем, мошенничества с банковскими картами и QR-кодами.
Опасным трендом специалисты назвали распространение бэкдора в цепи поставок. В данном случае злоумышленники используют доверенное программного обеспечение для обхода защитных систем. В результате крадутся или же уничтожаются важные данные, останавливаются важные системы с целью требования выкупа.

Может также произойти взлом домашних систем, поскольку многие сотрудники все еще выполняют работу удаленно. Интернет-злоумышленники, вероятно, воспользуются тем, что не установлены обновления прошивки и некорректно работают функции защиты.

Поскольку увеличивается популярность мобильных платежей, растет число совершаемых кибератак на подобные системы. Мошенники могут за спиной у пользователя осуществлять транзакции. Все чаще они станут использовать схемы с QR-кодами, применять на практике методы социальной инженерии, чтобы получить доступ к персональным данным.

Интернет-злоумышленники в 2021 году будут искать потенциальных жертв через социальные сети. Они попытаются найти контакт и скомпрометировать пользователей.

Источник: ria.ru



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