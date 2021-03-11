Эксперт Лукашев рассказал, почему тесты на коронавирус могут быть ложными

11.03.2021, 10:06, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Эксперт Александр Лукашев рассказал, почему у некоторых пациентов тесты на коронавирус могут быть ложными. По его словам, эта ситуация связана с особенностью COVID-19, который отсутствует в ротоглотке.

Проблема выявления коронавируса заключается в том, что для медперсонала очень опасно брать биоматериал из бронхов пациента, где инфекция присутствует всегда. Сейчас в РФ вполне хватает тест-систем, у специалистов нет никаких вопросов к их непосредственной чувствительности. В китайских лабораториях сейчас начали делать анальный мазок, но этот метод не подойдет для диагностики, если инфекция осела только в легких.

В целом тесты во многих клиниках являются точными, к тому же больные с пневмонией проходят КТ. Речь идет о проблеме не самих систем, а того, что COVID-19 нет в доступном всем биологическом материале. Подобная ситуация характерна и для других вирусов.

Источник: iz.ru