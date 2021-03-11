 

Добавление в диету растительной пищи позволяет снизить риск инсульта на 10%

11.03.2021, 10:06, Разное
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Ученые выяснили, что у людей, придерживающихся диеты с высоким содержанием растительной пищи, на 10% снижаются риски развития ишемического инсульта. Данный вид инсульта является наиболее распространенным среди населения.
Исследованием влияния диеты на риски возникновения инсульта занимались сотрудники американской Гарвардской школы TH Chan School. Ранее уже было известно, что добавление в рацион овощей, цельнозерновых культур и бобовых оказывает положительное влияние на здоровье, но конкретных примеров не было.

В течение 25 лет исследователи вели наблюдение за 209 508 человек. В зависимости от того, чем они питались, их поделили на пять групп. Оказалось, что за время исследования 6241 человек пережили инсульт. В 3015 случаях речь шла об ишемическом инсульте, когда происходит блокировка кровотока в головном мозге.

В основном эти люди питались некачественной пищей. У респондентов, чей рацион состояли из растительных продуктов, случаи инсульта происходили на 10% реже. А вот влияния диеты на количество случаев геморрагического инсульта (разрыв артерии в мозге) обнаружено не было.

Источник: www.medikforum.ru



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