 

Павел и Алана Мамаевы разводятся

11.03.2021, 9:28, Разное
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Жена полузащитника “Ростова” Павла Мамаева Алана объявила о том, что подала на развод.

Она написала об этом в Instagram-историях, отметив, что урегулирование этого процесса проходит мирно и в суде их будут представлять адвокаты.

Мы разводимся! Разводимся мирно и без скандалов. Я не претендую на раздел имущества, не прошу алименты, разрешаю видеть детей в любое время дня и ночи. Все по обоюдному желанию! Считайте это официальным заявлением! Адвокаты уже работают. Надеюсь, больше у вас не будет вопросов, – написала Алана.

Чуть позже она добавила:

Отвечу на частый вопрос “Зачем же адвокаты?”. Затем, что они будут представлять нас в суде, и нам не нужно будет физически там находиться и привлекать внимание журналистов.

Причиной развода, по-видимому, стала недавняя измена Павла Мамаева жене. В начале марта Алана – также в Instagram-историях – опубликовала скриншот переписки девушки, с которой якобы ей изменил Павел, с человеком, который позже все рассказал Алане. А затем Алана опубликовала и ее фотографию с номером телефона.

СМС этой бабы парню, который все мне рассказал. Итог: мой муж опять начал гулять и думал, что в Испании никто не узнает. У меня все, – написала тогда Алана.

Через пару дней после этого Алана перестала выходить на связь, и ее друзья забили тревогу. В итоге, она была обнаружена в своей квартире без сознания и тотчас направлена в больницу. По данным российских СМИ, Алана отравилась таблетками.

Накануне поступила телефонограмма из медучреждения о том, что Алана Мамаева доставлена с отравлением таблетками, проводится проверка, – сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Напомним, Алана и Павел Мамаевы вместе с 2013 года и воспитывают двоих детей – дочь Алису и сына Аланы, Алекса, от брака с чемпионом мира по кикбоксингу Александром Липовым.



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