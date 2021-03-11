 

Пойманная Путиным щука получит материальную компенсацию по решению ЕСПЧ

11.03.2021, 9:31, Разное
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Щука, пойманная Президентом России Владимиром Путиным во время отдыхе в Тыве в 2013 году, получит 10 тысяч евро материальной компенсации по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

В своём решении суд, опираясь на свидетельские показания потерпевшей, отмечает, что она была лишена естественного права на спасения, так была заранее поймана «неизвестными крепкими мужчинами» и насажена на крючок российскому лидеру, что противоречит Венской ихтиологической конвенции. 

ЕСПЧ постановил выплатить потерпевшей компенсацию морального и физического ущерба, повторно запустить щуку в место традиционного обитания в озеро Токпак-Холь. Президенту же предоставляется право попытаться поймать её на удочку без посторонней помощи.

Напомним, президентская рыбалка состоялась 20-21 июля 2013 года в Тыве, на родине министра обороны Сергея Шойгу. Глава государства поймал щуку весом 21 кг в озере Токпак-Холь. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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