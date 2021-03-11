 

10 марта боевики на Донбассе восемь раз нарушили перемирие – штаб ООС

11.03.2021, 9:22, Новости дня
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10 марта боевики на Донбассе восемь раз нарушили договоренности о прекращении огня. Об этом в утренней сводке 11 марта проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“10 марта в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня”, – говорится в сообщении.

Штаб ООС подтвердил информацию оперативно-тактической группировки “Восток” о гибели украинского военнослужащего в районе Старогнатовки вследствие применения стрелкового оружия.

Также обстрелы боевиков зафиксированы в районе населенных пунктов Пивденное и Троицкое (из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов), Авдеевки и Водяного в Приазовье (из автоматических станковых гранатометов), Ломакино, Красногоровки и Марьинки (из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов).

Утром 11 марта нарушений боевиками режима перемирия зафиксировано не было.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/188316682745678/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

В январе на востоке Украины погибли трое военнослужащих, в феврале, по подсчетам “Новинарні”, – не менее 11.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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