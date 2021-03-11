 

COVID-19 в Украине. За сутки госпитализировали более 4 тыс. человек

11.03.2021, 9:22, Новости дня
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В Украине за последние сутки подтвердили 9084 случая коронавирусной инфекции. Об этом 11 марта в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

“9084 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 11 марта 2021 года. В частности, заболели 442 ребенка и 348 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано 4250 человек, летальных случаев – 262, выздоровело 5330 человек”, – написал он.

Сутками ранее в стране зарегистрировали 6377 случаев COVID-19.

По данным министра, за 24 часа в Украине сделали 106 464 тестирования на коронавирус, из которых 47 365 – методом ПЦР.

Больше всего новых больных обнаружили в Киеве (853) и Винницкой области (659).

С начала эпидемии в стране зафиксировали 1 425 522 случая COVID-19, скончались 27 685 пациентов, выздоровело 1 210 246 человек.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/889385711604425

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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