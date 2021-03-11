Минфин США ввел санкции против детей военного лидера Мьянмы и их компаний

11.03.2021, 9:22, Новости дня

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Министерство финансов США ввело санкции против двух взрослых детей военного лидера Мьянмы, генерала Мин Аун Хлайна. Об этом 10 марта сообщал Al Jazeera.

Санкции введены против Аун Пьяе Соне и Кхин Тири Тет Мон, а также шести компаний, которые им принадлежат.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду, что это заявление подтолкнет военных к осознанию того, что “абсолютно необходимо” освободить всех заключенных и уважать результаты ноябрьских выборов.

Совет Безопасности ООН 9 марта не смог согласовать заявление, которое предлагает осудить переворот в Мьянме. Во время первой попытки доработать текст Китай, Россия, Индия и Вьетнам поздно предложили поправки к британскому проекту.

Европейский союз готовится ввести санкции против компаний, подконтрольных вооруженным силам Мьянмы, за военный переворот. Санкции министры иностранных дел ЕС могут согласовать 22 марта.

Военные в Мьянме 1 февраля отстранили от власти правительство Аун Сан Су Чжи и задержали других руководителей правящей партии “Национальная лига за демократию” и членов правительства. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность произошедшим в Мьянме. Он назвал переворот серьезным ударом по демократическим реформам в стране. Вашингтон заявил о пересмотре санкционного режима против Мьянмы из-за военного переворота.

После переворота в стране начались протесты. В связи с ними власти ограничили работу Facebook, Instagram, Messenger и некоторых серверов WhatsApp. 4 февраля власти Мьянмы поручили ввести блокировку Facebook и его сервисов для “сохранения стабильности” в стране. 14 февраля в Мьянме почти полностью отключили интернет.

Правоохранители жестко разгоняют митингующих. По данным ООН на 5 марта, не менее 54 человек были убиты в ходе акций протеста с момента военного переворота 1 февраля, сотни – ранены, а более 1700 человек – произвольно арестованы и задержаны. Правозащитная организация Fortify Rights сообщила о 64 погибших по состоянию на 8 марта.

Силы безопасности Мьянмы задерживают также детей. По информации ЮНИСЕФ, только 3 марта были убиты не менее пяти детей и четверо тяжело ранены.

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