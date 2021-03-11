Несколько станций Третьей линии метро Петербурга закрыли из-за задымления
11.03.2021, 9:20,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Движение на Третьей (Невско-Василеостровской) линии метро Санкт-Петербурга было приостановлено из-за задымления на станции «Маяковская», информирует ГУП «Петербургский метрополитен».
В сообщении ведомства указывается, что с 9.21 мск движение по третьей линии не осуществляется, «станции закрыты для входа пассажиров», передает РИА «Новости».
По данным метрополитена, с 08.59 было закрыто движение на участке от станции «Василеостровская» до станции «Площадь Александра Невского 1». Затем его открывали.
Очевидцы сообщают, что на станции «Маяковская» загорелся кабель в тоннеле, наблюдалось сильное задымление, передает «Интерфакс».
Ранее закрывали станцию метро «Невский проспект» в Петербурге.
Смотреть комментарии → Комментариев нет