Несколько станций Третьей линии метро Петербурга закрыли из-за задымления

11.03.2021, 9:20, Новости дня

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Движение на Третьей (Невско-Василеостровской) линии метро Санкт-Петербурга было приостановлено из-за задымления на станции «Маяковская», информирует ГУП «Петербургский метрополитен».

В сообщении ведомства указывается, что с 9.21 мск движение по третьей линии не осуществляется, «станции закрыты для входа пассажиров», передает РИА «Новости».

По данным метрополитена, с 08.59 было закрыто движение на участке от станции «Василеостровская» до станции «Площадь Александра Невского 1». Затем его открывали.

Очевидцы сообщают, что на станции «Маяковская» загорелся кабель в тоннеле, наблюдалось сильное задымление, передает «Интерфакс».

Ранее закрывали станцию метро «Невский проспект» в Петербурге.