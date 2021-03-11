 

Социальные пенсии в России будут проиндексированы

11.03.2021, 9:18, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Сообщается, что с первого апреля индексация должна быть осуществлена. При реализации проекта учитываются темпы роста прожиточного минимума пенсионера за прошлый год. Он составил 103, 4 процента.

До конца года на индексацию социальных пенсий будет выделено 12,8 миллиарда рублей из государственного бюджета. Предварительно проект затронет около четырех миллионов граждан, являющихся получателями социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению.

Так, уже первого апреля индексация социальных пенсий составит 3,4 процента. В соотвествии с этим назван средний размер социальной пенсии с начала месяца: около 10 183 рублей.

Отметим, социальную пенсию получают граждане по достижении нетрудоспособного возраста, в случае, если у лица нет достаточного или подтвержденного трудового стажа для получения страховой пенсии. В Минтруде подчеркнули, что россияне, получающие социальную пенсию в размере ниже регионального прожиточного минимума пенсионера, получат социальную доплату, которая увеличит обеспечение.

“Соответствующий проект постановления правительства подготовлен Минтрудом и размещен на общественное обсуждение”, – указано в сообщении. Об этом накануне сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты РФ.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12 / BTS выпустит каверы на немецкие военные марши

10.11 / Заключенный в России американец жалуется на недосып

25.10 / Мнение: Майами ждет!

07.09 / Ложь. Во спасение?

03.11 / Задохнуться без лицензии

24.09 / Тысячелетняя посуда рассказала о том, как питались древние люди

11.08 / Яна Рудковская похвасталась двойным прыжком в исполнении сына Александра

22.10 / «Люди не должны делать КТ в целях профилактики» – Минздрав

30.09 / Названа безопасная для здоровья дневная доза чая

04.11 / Говори со мною, алгоритм

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска