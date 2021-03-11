Искажение информации помогает мозгу лучше ее запомнить

11.03.2021, 9:16, Разное

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Ученые выяснили, почему мозг в некоторых случаях искажает воспоминания. Для улучшенного восприятия и запоминания информации человеческий мозг способен преувеличить разницу между изображениями.

В исследованиях специалистов приняли участие 29 респондентов. Во время эксперимента им показывали одинаковые изображения, незначительно отличавшиеся по цвету. На следующий день их просили восстановить увиденные картинки. Однако результаты удивили ученых, изображения оказались искаженными.

Тогда участники прошли процедуру функционального МРТ. Оказалось, что у респондентов имеются изменения в оксигенации и кровотоке мозга. А когда они пытались воспроизвести воспоминания, то активизировалась теменная кора. Это доказало предположения ученых, что мозг во время запоминания преувеличивает цвета изображения, поэтому происходит искажение.

Источник: glas.ru