Лариса Гузеева превратила маленький блин в «кольцо»

11.03.2021, 9:16, Разное

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Советская и российская киноактриса Лариса Гузеева использовала миниатюрный блин в качестве «ювелирного» украшения. Им она увенчала палец своей дочери, а фотографию телеведущая программы «Давай поженимся!» опубликовала в Instagram.

На своей странице в социальной сети Лариса Гузеева продемонстрировала серию фотоснимков, посвященных празднованию Масленицы. Телеведущая решила удивить не только дочь, но и подписчиков, поэтому сделала небольшой блин, а затем украсила им безымянный палец, будто он является кольцом.

Оригинальная задумка понравилась подписчикам Ларисы Гузеевой. Ее кулинарное изделие они назвали «ювелирной работой». Сама телеведущая поблагодарила поклонников за добрые слова и внимание, пожелав всем «удачных блинчиков на всю неделю».

Источник: vse42.ru