Журналисты посчитали убытки знаменитостей во время пандемии

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11.03.2021, 9:16, Разное
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Журналисты посчитали, какие убытки понесли звезды отечественной эстрады в период пандемии. Известно, что карантинные ограничения сильно ударили по артистам. Наряду с тем, что были запрещены концерты, их бизнес также ушел в минус.
Компания Филиппа Киркорова «Филл Фо Ю», занимающаяся продажей одежды, завершила год с убытками, которые оцениваются в 500 тысяч рублей. Недавно король отечественной эстрады вдобавок судился с латвийским банком, где брал займ на шоу «Я». Теперь артист выплатит кредиторам 140 миллионов рублей. Киркоров не захотел расплатиться с финансовым учреждением, поэтому теперь арестованное имущество уйдет с молотка.

Юморист Евгений Петросян уже третий год судится с бывшей женой Еленой Степаненко в рамках раздела имущества. Комик решил окончательно попрощаться с прошлой жизнью. У знаменитостей был совместный ЖСК под названием «Улыбка москвича», известно, что его закрыли, сейчас в компании осуществляется процесс ликвидации.

Гарик Харламов закрыл свое креативное агентство «Бульдог», которое проработало три года. Процесс ликвидации организации завершился минувшей осенью.

Григорий Лепс пробовал реализовать себя в разных сферах бизнеса: пек пироги, торговал ювелирными украшениями и фермерскими продуктами. Финансовые итоги пока подвели только две его компании. Организация, занимающаяся реализацией фирменных очков, завершила год с убытком в 2,5 миллиона рублей, а продюсерский центр недосчитался 1,6 миллиона рублей.

Источник: www.kp.ru



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