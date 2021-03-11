 

Украинский производитель молочных продуктов «Галичина» создаст секретную службу для защиты прав потребителей

11.03.2021, 9:11, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Крупный украинский производитель молочной продукции «Галичина» заявил о создании секретной службы контроля качества и защиты прав потребителей. Секретная служба (сокр. СС «Галичина» ) будет следить за чистотой состава молочной продукции и отвечать на жалобы недовольных клиентов.

В обязанности СС также войдет проверка полок супермаркетов на соседство их продукции с третьесортным молоком и вредными молочными жирами. В «Галичине» заявили, что контроль качества молочной продукции будет производиться по высокотехнологичным немецким стандартам.

«Вы хотите тотальной войны с жирами пальмовыми и концентратами идентичные натуральному? Наша СС будет день и ночь следить за чистотой сметаны и кефира пока не падет последняя разбавленная ряженка, да здравствует лактоза!» — заявил директор «Галичины» Геннадий Коновалец.

Тем временем украинские потребители сообщили, что в местных «АТБ» и «Сильпо» с полок начали пропадать импортные польские молочные товары и кошерное молоко.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10 / Семь школьников из Таганрога отравились неизвестным газом

09.02 / Ученые объяснили тягу некоторых людей к фильмам ужасов

21.09 / Анастасия Стоцкая, Ольга Бузова и другие гости премьеры мюзикла “День влюбленных”

04.02 / Социальные лифтеры

09.07 / Мнение: Анкета офицера 83-го ИПСО Гарбузюка

02.02 / «За мою жизнь никто не даст и три копейки, но даже сейчас я буду с вами бороться»

27.10 / Мнение: Письмо: “Сто раз насильно поцеловал”

16.09 / В Сколково разработали специальный био-протез для пострадавших в сибирских пожарах лисиц

29.06 / «Норникель» вышел из состава России?

20.10 / Рошаль поблагодарил Пригожина за готовность помочь с иском против Навального

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска