Украинский производитель молочных продуктов «Галичина» создаст секретную службу для защиты прав потребителей

11.03.2021, 9:11, Разное

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Крупный украинский производитель молочной продукции «Галичина» заявил о создании секретной службы контроля качества и защиты прав потребителей. Секретная служба (сокр. СС «Галичина» ) будет следить за чистотой состава молочной продукции и отвечать на жалобы недовольных клиентов.

В обязанности СС также войдет проверка полок супермаркетов на соседство их продукции с третьесортным молоком и вредными молочными жирами. В «Галичине» заявили, что контроль качества молочной продукции будет производиться по высокотехнологичным немецким стандартам.

«Вы хотите тотальной войны с жирами пальмовыми и концентратами идентичные натуральному? Наша СС будет день и ночь следить за чистотой сметаны и кефира пока не падет последняя разбавленная ряженка, да здравствует лактоза!» — заявил директор «Галичины» Геннадий Коновалец.

Тем временем украинские потребители сообщили, что в местных «АТБ» и «Сильпо» с полок начали пропадать импортные польские молочные товары и кошерное молоко.

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