Байден хотел потребовать освободить Навального, но забыл его имя
11.03.2021, 8:51,
Разное
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Президент США позвонил Владимиру Путину с требованием освободить политзаключённых, в том числе оппозиционного блогера-рецидивиста Алексея Навального. Однако во время телефонного разговора Байден забыл имя российского узника совести, назвав его «тем парнем, которого готовили в Лэнгли».
Вот фрагмент стенограммы разговора между лидерами:
Д.Б.: – Алло, Влад. Влад, у меня есть к тебе очень важное дело.
В.П.: – Я слушаю.
Д.Б.: – Это касается того парня. Мне кажется, вы зря его посадили.
В.П.: – Кого?
Д.Б.: – Того парня, Влад. Ты понимаешь, о ком я. Он боролся с коррупцией, и ещё… Они вместе с Сахаровым требуют гласности…
В.П.: – Я не понимаю, о ком вы говорите.
Д.Б.: – Ты всё понимаешь, Влад. Пойми… Не так-то просто быть самым популярным в России ютубером. Вы зря его посадили. Мы введём санкции, если вы не освободите его и Сахарова.
В.П.: – Господин президент, Сахаров давно мёртв и лежит на Востряковском кладбище.
Д.Б.: – Я об этом и говорю, Влад… Вы с Горбачёвым перегибаете палку. Нельзя убивать оппозиционеров «Новичком». Освободите того парня. Мы его готовили в Лэнгли не для того, чтобы вы его отравили, как Сахарова.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что ему ничего не известно ни о каких популярных блогерах, однако обвинения в том, что в России существуют политические репрессии, абсурдны сами по себе.
Напомним, ранее Джо Байден забыл имя министра обороны США на брифинге в Пентагоне.
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