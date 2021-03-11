 

Байден хотел потребовать освободить Навального, но забыл его имя

11.03.2021, 8:51, Разное
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Президент США позвонил Владимиру Путину с требованием освободить политзаключённых, в том числе оппозиционного блогера-рецидивиста Алексея Навального. Однако во время телефонного разговора Байден забыл имя российского узника совести, назвав его «тем парнем, которого готовили в Лэнгли».

Вот фрагмент стенограммы разговора между лидерами:

Д.Б.: – Алло, Влад. Влад, у меня есть к тебе очень важное дело.
В.П.: – Я слушаю.
Д.Б.: – Это касается того парня. Мне кажется, вы зря его посадили.
В.П.: – Кого?
Д.Б.: – Того парня, Влад. Ты понимаешь, о ком я. Он боролся с коррупцией, и ещё… Они вместе с Сахаровым требуют гласности…
В.П.: – Я не понимаю, о ком вы говорите.
Д.Б.: – Ты всё понимаешь, Влад. Пойми… Не так-то просто быть самым популярным в России ютубером. Вы зря его посадили. Мы введём санкции, если вы не освободите его и Сахарова.
В.П.: – Господин президент, Сахаров давно мёртв и лежит на Востряковском кладбище.
Д.Б.: – Я об этом и говорю, Влад… Вы с Горбачёвым перегибаете палку. Нельзя убивать оппозиционеров «Новичком». Освободите того парня. Мы его готовили в Лэнгли не для того, чтобы вы его отравили, как Сахарова.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что ему ничего не известно ни о каких популярных блогерах, однако обвинения в том, что в России существуют политические репрессии, абсурдны сами по себе.

Напомним, ранее Джо Байден забыл имя министра обороны США на брифинге в Пентагоне.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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