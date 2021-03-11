 

В мире за год пандемии COVID-19 подтвердили более 117 млн инфицирований

11.03.2021, 8:32, Новости дня
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11 марта 2021 года исполнился один год с момента объявления пандемией распространения коронавирусной инфекции COVID-19. О пандемии 11 марта 2020 года объявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

За 12 месяцев на планете, согласно данным ВОЗ, подтвердили 117,3 млн случаев коронавирусной инфекции.

По сведениям американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение COVID-19, таких случаев уже 118 млн.

Больше всего инфицирований зарегистрировали в США (29 млн), Индии и Бразилии (по 11,2 млн).

COVID-19 обнаружен на территории 192 стран и территорий.

Жертвами коронавирусной инфекции стали более 2,6 млн жителей планеты.

В Украине по состоянию на 10 марта подтвердили более 1,4 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 27 423 пациента с COVID-19, выздоровело 1,2 млн человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае.

После объявления пандемии в марте 2020 года гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призывал сохранять спокойствие.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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