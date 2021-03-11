Команды Роналду и Месси не смогли выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА

11.03.2021, 8:32, Новости дня

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10 марта испанский футбольный клуб “Барселона”, в составе которого выступает Лионель Месси, вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

После домашнего поражения от французского ПСЖ (Париж) со счетом 1:4 команде из Барселоны нужно было на выезде обыграть соперника с крупным счетом, однако матч завершился вничью 1:1. Игрок ПСЖ Киллиан Мбаппе забил на 31-й минуте с пенальти, а Месси сравнял счет с игры на 37-й минуте.

Также в среду в четвертьфинал Лиги чемпионов пробился английский “Ливерпуль”, который второй раз обыграл со счетом 2:0 немецкий “Лейпциг”.

9 марта борьбу в турнире прекратил итальянский “Ювентус” (Турин), в котором играет Криштиану Роналду. Первый матч в Португалии против местного “Порту” завершился победой хозяев со счетом 2:1.

В Турине команды завершили основное время поединка с теми же 2:1, но в пользу “Ювентуса”, и арбитр назначил дополнительное время. Команды забили еще по одному мячу, и за счет гола на выезде в четвертьфинал прошел “Порту”. Роналду не забил в этих матчах ни разу.

Еще одним четвертьфиналистом стала 9 марта дортмундская “Боруссия” (Германия), по сумме двух матчей (3:2, 2:2) она обошла испанскую “Севилью”.

Остальные четвертьфиналисты определятся на следующей неделе.

Финал Лиги чемпионов должен состоятся 29 мая в турецком Стамбуле.

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