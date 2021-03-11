Нефть подорожала после выхода статистики минэнерго США

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11.03.2021, 8:30, Новости дня
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Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром продолжают подниматься второй день подряд после публикации данных минэнерго США о снижении запасов бензина в стране за прошлую неделю.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,93% – до 68,53 доллара, цена апрельских фьючерсов на WTI поднялась на 0,92% – до 65,03 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Трейдеры продолжают оценивать статистику минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов, а также уровне добычи в стране за прошлую неделю. Так, коммерческие запасы за неделю по 5 марта выросли на 13,8 млн баррелей, до максимума с середины декабря 2020 года. Добыча нефти выросла до 10,9 млн баррелей в сутки с уровня предыдущей недели в 10 млн баррелей.

Вместе с этим запасы бензина упали сразу на 11,9 млн баррелей, хотя ожидалось снижение лишь на 3,5 млн баррелей. Запасы дистиллятов также уменьшились сильнее прогнозов: на 5,5 млн баррелей вместо 3,5 млн баррелей.



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