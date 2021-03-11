В РФ предложили снизить ставки по старым ипотечным кредитам обманутым дольщикам

11.03.2021, 8:30, Новости дня

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Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства разработал предложение о снижении ставок обманутым дольщикам по ранее оформленным ипотечным кредитам, сообщил гендиректор фонда Константин Тимофеев.

«Мы предложили решение этой проблемы. Таким гражданам [обманутым дольщикам], конечно, компенсировать нужно процентную ставку в плане снижения. Снижения хотя бы до 7%, до 6%, а может быть и меньше», – передает ТАСС слова Тимофеева в интервью телеканалу «Россия-1».

Тимофеев добавил, что ставки должны быть снижены как минимум на период, пока обманутые дольщики не получат компенсацию, или пока их дома не будут введены в эксплуатацию.

Напомним, в ноябре прошлого года в Свердловской, Челябинской областях, Пермском крае и еще четырех российских регионах начались выплаты денежных компенсаций обманутым дольщикам.