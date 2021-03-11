Россия последовательно снижает зависимость от доллара – Володин

11.03.2021, 8:28, Разное

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В рамках Евразийского экономического союза расчеты в нацвалютах выросли до 74%, планомерно развивается торговля в национальных валютах с Китаем и Турцией, отметил Володин.

“Россия последовательно уходит от зависимости от доллара”, – подчеркнул спикер в общении с журналистами.

В конце февраля Россия сократила долю доллара США и евро в Фонде национального благосостояния с 45% до 35%. При этом туда были включены китайский юань и японская йена.

24 февраля Министерство финансов объявило, что 20% валютной структуры средства ФНБ отдано азиатским валютам. Доля доллара США и евро подвергнута одинаковому сокращению.