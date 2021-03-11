При падении автобуса с обрыва погибли люди

11.03.2021, 8:28, Разное

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В ночь на 11 марта в городе Сумеданг в восточной части индонезийского острова Ява школьный автобус, в котором ехали ученики вместе со своими родителями и преподавателями, сорвался в ущелье. Транспорт перевернулся, передает Пятый канал. Многие пассажиры оказались буквально раздавлены. Число жертв жуткого ДТП продолжает расти. Жуткая авария унесла жизни по меньшей мере 26 человек.