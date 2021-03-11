 

«Неудачно увеличили грудь» – Маша Малиновская рассказала о провальной пластике бюста

11.03.2021, 8:26, Разное
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Российская телеведущая и модель Маша Малиновская призналась, что она стала жертвой пластической хирургии. Своим подписчикам в Instagram актриса рассказала, что сейчас она находится в элитной клинике, где медики устраняют последствия, возникшие после неудачного увеличения груди.
Марина Садкова (настоящее имя Маши Малиновской) никогда не скрывала, что иногда она хирургическим методом меняет свою внешность. Так, ей корректировали форму носа, делали подтяжку лица и увеличивали губы. В этот раз актриса захотела изменить грудь, но операция прошла не слишком удачно.

Увидев последствия неудачной пластической операции, Маша Малиновская долго переживала, ведь до этого ее фотографию использовали для оформления обложки журнала Playboy. А теперь ей приходилось стесняться собственной груди. При этом свой неудачный опыт она долго скрывала.

На сегодняшний день актриса находится в элитной клинике, сейчас она отходит от наркоза. Своим подписчикам модель показала бандаж, скрывающий ее новую грудь, которая, по словам Малиновской, стал меньше и красивее. Подробностями процедуры телеведущая обещала поделиться позднее.

Источник: new-magazine.ru



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