 

«Сомнительные передачи» – Стас Пьеха назвал причину отказа от съемок в ток-шоу

11.03.2021, 8:29, Разное
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Российский певец Стас Пьеха объяснил, почему он отказывается посещать ток-шоу на федеральных каналах. Внук народной артистки СССР Эдиты Пьехи считает эти передачи сомнительными, куда не приглашают настоящих экспертов.
Сегодня ток-шоу, по мнению Стаса Пьехи, посещают любители комментировать любые громкие темы. Спорить с такими «персонажами» певец не видит никакого смысла. Еще передачу можно посетить, чтобы в ней «засветиться», но ради этого исполнитель тоже не собирается приходить на федеральные телеканалы.

Певец вспомнил, что однажды его семья столкнулась с телевизионщиками, но опыт общения с ними остался негативный. Так, к его 83-летней бабушке Эдите Пьехе приехали журналисты. Они проникли в дом, начали там все снимать без разрешения жильцов, а потом позвали на программу. Но из-за грубого поведения семья Стаса Пьехи ответила отказом.

Источник: news.ru



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