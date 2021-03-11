Вакцинировавшийся в РФ немец поделился ощущениями от «Спутника V»

11.03.2021, 7:40, Новости дня

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Российская вакцина против коронавируса »Спутник V» – лучший вариант из всех существующих препаратов, сообщило немецкое издание Focus, описывая историю сотрудника страховой компании Штефана Хайлемана, специально прилетевшего в Россию с женой и детьми, чтобы сделать прививку.

«Конечно, я все продумал и изучил сведения о разных вакцинах и механизмах их действия. Я предпочитаю векторные вакцины, препараты на основе mRNA мне как-то не по душе. Поэтому я принял решение в пользу «Спутника», – передает РИА «Новости» слова Хайлемана.

Сразу после прививки немец, по его словам, почувствовал себя несколько разбитым, поднялась температура. Но уже на следующий день все было в порядке.

Как отметил Хайлеман, жизнь в РФ сейчас намного приятнее, чем в Германии: «Все магазины и рестораны открыты, мы могли свободно передвигаться».

В борьбе с пандемией РФ идет своим путем: локдауна нет, общественная жизнь практически ничем не ограничена, а число вновь заразившихся с начала года снижается, констатирует Focus.

Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.