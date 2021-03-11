 

США отказались продлевать визы российским дипломатам

11.03.2021, 7:40, Новости дня
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Соединенные Штаты не только затягивают выдачу виз новым российским дипсотрудникам, но и не продлевают разрешения на пребывание в стране действующим, сообщил генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров.

«Уже несколько лет генконсульство функционирует в неполном штатном составе именно по причине жесткой визовой политики наших американских коллег. Обыденными стали сроки ожидания виз в течение года и более, при этом результат не гарантирован. Люди вынуждены возвращаться в Россию без замен, что, как вы понимаете, очень негативно сказывается на возможностях эффективно исполнять поставленные перед нами задачи», – передает РИА «Новости» слова Захарова.

«Что более тревожно, принимающая сторона теперь не только затягивает выдачу виз новым сотрудникам, но и отказывается продлевать разрешения на пребывание работникам российских загранпредставительств, уже находящимся в США. Получается, что если у кого-либо из моих коллег, оказавшихся в такой ситуации, возникает срочная необходимость съездить в Россию, будь то по служебному или личному поводу, обратно в Америку они въехать уже не могут. Своего рода «билет в один конец» в середине загранкомандировки», – отметил он.

Генконсульство рассчитывает, что американская сторона пересмотрит свою позицию и вернется к конструктивным переговорам по визовой проблематике, подчеркнул Захаров.

В 2016 году между Россией и США имела место «консульская война». Барак Обама на исходе своего президентства принял решение о высылке 35 российских дипломатов, тогда американские власти закрыли доступ к дачам посольства в Вашингтоне и постпредства в Нью-Йорке.

Конфликт продолжился и после избрания Дональда Трампа – в 2017 году было приостановлено использование посольством США в Москве дачи в Серебряном Бору и склада на Дорожной улице.

Напомним, в сентябре 2017 года американские власти в рамках антироссийских санкций закрыли генеральное консульство РФ в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Весной 2018 года Вашингтон также объявил о закрытии в Сиэтле генерального консульства РФ (арендуемое помещение) и резиденции генконсула (дипсобственность РФ). Поводом послужило отравление в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. РФ расценила захват дипсобственности как откровенно враждебный акт и призвала США немедленно вернуть эти объекты.



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