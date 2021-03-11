 

Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» хочет снять фильм про Крайний Север

11.03.2021, 7:36, Разное
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Бывшая звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова призналась, что она мечтает снять собственный фильм. В Instagram актриса пояснила своим подписчикам, что история в нем будет посвящена Крайнему Северу.
Для написания сценария Юлия Михалкова обучилась на курсах по сценарному мастерству. Она напомнила, что у нее имеется опыт по написанию небольших миниатюр и коротких скетчей, когда она была в «Уральских пельменях», то иногда этим занималась. Однако ей все равно потребовались дополнительные знания.

В итоге Юлия Михалкова за три месяца написала сценарий. Его она уже забрала из комиссии, теперь актриса надеется, что представители большого кинематографа обратят на ее работу внимание. Сразу Михалкова не стала говорить о том, про что будет ее картина. Она попросила поклонников угадать самостоятельно. И те справились, указав, что главной темой фильма станет Крайний Север.

Источник: www.e1.ru



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