 

Стас Барецкий выкупит платье Жанны Фриске для съемок фильма «Брат-3»

11.03.2021, 7:36, Разное
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Российский шоумен Стас Барецкий заявил о намерении выкупить золотистое платье покойной певицы Жанны Фриске, выставленное на аукционе. Артиста удивило, что не нашлось покупателей, готовых отдать 100 000 рублей, а он намерен его задействовать в фильме «Брат-3».
Барецкий признался, что в одной из сцен в третьей части картины «Брат», режиссером которой он собирается стать, ему предстоит переодеться в женское платье, чтобы спастись от убийцы. Именно наряд Жанны Фриске шоумен собрался использовать. Актер отметил, что ему тяжело будет надевать такую одежду, но ради искусства он готов сделать все, что от него потребуется.

Изначально Стас Барецкий усомнился в подлинности платья Жанны Фриске. Его удивило, что наряд отдавали за небольшую сумму в размере 100 000 рублей. Торги были благотворительные, но покупателя все равно не нашли. Шоумен полагает, что бизнесмены в условиях кризиса не хотят тратить даже такие деньги.

Третья часть «Брата» станет неофициальным продолжение дилогии режиссера Алексея Балабанова. Съемки должны стартовать в 2021 году. Постановщиком ленты выступит Стас Барецкий. В боевике могут сняться Никита Джигурда, Рудольф Назаров и Дмитрий Нагиев. Кроме того, благодаря компьютерной графике в фильме может появиться Данила Бодров.

Источник: riafan.ru



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