Люди не умеют мечтать, показало исследование

11.03.2021, 7:09, Разное

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Выяснилось, что люди теряются, когда им предлагают помечтать в конкретный момент.

Кроме того, они не всегда понимают, как и о чем мечтать, и не получают от этого удовольствия. Причем, если им предоставить конкретный сценарий, они начнут мысленно развивать его и получать больше положительных эмоций.

Команда ученых из Университета Флориды в США выяснила, что человек, предоставленный самому себе, не может наслаждаться собственными мыслями. Он не мечтает ради удовольствия и даже, наоборот, испытывает скуку и негативные эмоции, когда ему предлагают это сделать.

Психологи провели эксперимент. Они пригласили группу добровольцев и попросили их погрезить о чем-то приятном, не занимаясь другими делами. По задумке, это должно было вызвать положительные эмоции, однако для участников опыт оказался негативным. Подробности работы опубликованы в журнале Emotion.

Результаты показали, что мы попросту не понимаем, как сделать мечтание одновременно полезным и приятным опытом, и хотим потратить свободное время на какую-то работу. Кроме того, участники не знали, о чем им следует думать: мечты о чем-то позитивном — например, мороженом — казались пустыми, а многие значимые темы были слишком сложными и вызывали скорее стресс и тревогу.

Также необходимость мечтать, не занимаясь делом, провоцировала скуку, а она, в свою очередь, — садизм и попытки убежать от мыслей любыми способами. Так, когда участникам эксперимента предложили убить муху, попавшую в кофемолку, значительная часть добровольцев согласилась это сделать (на деле ни одно насекомое не пострадало). В другом эксперименте 67% мужчин и 25% женщин предпочли удар шокером, лишь бы не оставаться наедине со своими мыслями.

– Похоже, людям и в голову не приходило, что они могут использовать свободное время, чтобы наслаждаться собственными мечтами, — рассказала Эрин Вестгейт, руководитель исследования.

Далее ученые провели еще один эксперимент. Они предоставили участникам список тем, которые можно было обдумать. Оказалось, имея базу, люди мечтали гораздо охотнее — и этот опыт был в полтора раза более позитивным, чем обдумывание чего-то «своего».

Также ученые дали несколько советов о том, как научиться мечтать. Они предложили заранее сформулировать несколько тем, которые будет приятно обдумывать, а также выбрать подходящее время, например в душе или на прогулке.

«Мечтание требует практики, — добавила Вестгейт. — И вы можете использовать его, чтобы возвращаться к приятным воспоминаниям или планировать будущие события. Когда вы разовьете способность мечтать, в вашем распоряжении появится неиссякаемый источник приятных мыслей — что полезно в стрессовых условиях».