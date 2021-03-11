Озеро в Турции поможет найти следы инопланетной жизни на Марсе, считают исследователи

11.03.2021, 7:07, Разное

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Ученые NASA полагают, что залежи минералов и горных пород в озере Салда, находящегося на юго-западе Турции, могут рассказать о некогда существовавшей жизни на Марсе.

Исследователи считают, что эти материалы очень близки к тем, что были обнаружены на Красной планете. Об этом пишет The Daily Star.

Ученые NASA считают, что материалы, обнаруженные рядом с озером Салда, наиболее близки к тем, что находятся на Марсе, и они могли бы раскрыть тайну древней жизни на планете.

По мнению исследователей, кратер, в котором приземлился ровер Perseverance («Настойчивость») в древности был затоплен водой. Информация об озере Салда, поможет экспертам в поиске окаменевших следов микробной жизни, находящиеся в осадочных отложениях.

Помощник администратора NASA по науке Томас Зурбухен (Thomas Zurbuchen) сообщил, что озеро Салда является мощным аналогом, с которым исследователи будут сравнивать все свои находки на Марсе. Когда Perseverance будет что-то находить, эксперты будут сравнивать это с материалами озера Салда, чтобы проанализировать оба процесса, выявляя важные сходства и различия, пояснил Зурбухен.

Команда американских и турецких ученых в 2019 году провела соответствующие исследования на береговой линии озера. Планетологи выяснили, что отложения вокруг него выветриваются с высоких курганов (микробиалитов), образующихся при помощи микробов.

Команда ученых, управляющая действиями ровера Perseverance, планирует выяснить, есть ли подобный материал на Марсе. С той же целью также планируется изучить окраины кратеры Езеро.

Образцы породы, извлеченные марсианским ровером, будут находиться на поверхности планеты предположительно до 2031 года, когда очередная роботизированная миссия заберет их и доставит на Землю.