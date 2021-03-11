То, что Путин прописал

11.03.2021, 7:00, Разное

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Врачи из приморского поселка Южно-Морской в борьбе за зарплаты, оборудование и инструменты дошли до президента РФ. У самого активного доктора обстреляли машину.

В ноябре врач подразделения Находкинской горбольницы в поселке Южно-Морском Наталья Пежемская была на поминках — коллега, тоже акушер-гинеколог, умер от коронавируса. Накануне мэр приморского города Тимур Магинский не принял жителей с вопросами, которые им помогала сформулировать Пежемская. Стало понятно: надо как-то действовать, и врач записала видеообращение: зарплаты маленькие, кадров нет… На следующий день коллеги пожимали ей руку и соглашались — надо что-то делать.

А вскоре после этого машину матери двоих детей Пежемской обстреляли.

Корреспондент «Новой» выяснила, как живет поднявшая большой шум маленькая больница.

Средняя зарплата по палате

«Девочки, бахил у нас нет», — встречает нас в больнице поселка Южно-Морской гардеробщица. Заходим через заднюю дверь — передняя закрыта из-за карантина. Бахилы в каждом кабинете выдают врачи. А то ведь воруют… Интерьеры в коридорах и кабинетах трехэтажного кирпичного здания ничем особенным не отличаются от таких же по всей России. Многое осталось с советских времен, кое-где штукатурка потрескалась, кое-где линолеум давно пора бы переложить. Самая обычная больница в 150 километрах от краевого центра, каких много. Разница лишь в том, что сотрудники здесь не боятся.

В декабре больше 30 медработников больницы подписали обращение к президенту Путину и министру здравоохранения Мурашко (Москва все спустила к тем, на кого врачи и жаловались). Потом они еще записывали видео, выходили на депутата Госдумы Федота Тумусова, на прокуратуру и трудовую инспекцию… 14 сотрудников больницы отправили заявления в Следственный комитет о том, что их зарплаты не соответствуют майским указам президента. Если верить этим указам, то к 2020 году жалование врачей должно было дойти до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе (в 2019 году, по данным Приморскстата, это 46 157 рублей минус подоходный).

«Согласно ответу врио главного врача КГБУЗ «Находкинская городская больница», средняя заработная плата врачей в 2020 году за 10 месяцев составляет 84 354,23 рублей (при плановых показателях 73 000 рублей), среднего медицинского персонала — 51 144,25 рублей (при плановых показателях 36 723 рубля), младшего медицинского персонала — 40 069,54 рублей (при плановых показателях 31 800 рублей), — сказано в заявлении медиков в СК. — Вместе с тем, указанная в ответе врио главного врача заработная плата врачей среднего и младшего медицинского персонала… не соответствует действительности».

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Сотрудники признают: указанные главврачом Альфией Семенюк суммы заработать можно. Только для этого надо работать на три ставки.

15 февраля председателю независимого профсоюза врачей Находки акушеру-гинекологу Наталье Пежемской пришел ответ из краевой прокуратуры. Помимо прочего, в нем сказано буквально следующее: «Указом Президента РФ предусмотрено увеличение заработной платы медицинских работников в зависимости от уровня средней заработной платы медицинских работников в соответствующем регионе, а не увеличение заработной платы каждого работника». Звучит правильно с точки зрения закона, но диковато. То есть где-то во Владивостоке медсестра получает 50 000, где-то в глубинке — 20 000. А «в среднем по больнице», как говорится, достигнут главный температурный показатель: выполнен указ Президента. А кому на еду не хватает — его проблемы.

Вот расчетка молодого фельдшера приемного покоя. Отдежурила 192 часа, начислено 22 900, минус подоходный налог — получила на руки чуть больше 20 000 рублей за декабрь. Еще на одном видео — врач на калькуляторе считает: чуть больше 40 700 рублей заработала за 16 рабочих дней и 112 часов дежурства (еще 119 час в день выходила; итого 231 час) — а надо было в июне выработать 150 часов.

Неудивительно, что штат «Находкинской городской больницы» укомплектован лишь на 64% (это выяснила прокуратура) — к слову, в ответе главврача Находкинской горбольницы Альфии Семенюк Наталье Пежемской говорилось о 87% врачей, 87,9% среднего медперсонала, младшего — так и вовсе 90,9%. Прокуратура обратила внимание на то, что работа по укомплектованию штата надлежащим образом не ведется.

Фото: Марина Черных / для «Новой»

Нет баллона — есть кулак

Наталья Пежемская, врач акушер-гинеколог Находкинской городской больницы — структурного подразделения «Городская больница № 2» — показывает на стопочку разрезанных целлофановых пакетов, лежащих на стуле. Это, объясняет, подкладные на гинекологическое кресло, и так уже не первый месяц.

— Это просто пакеты для мусора, — уточняет собеседница, — мы их сами нарезаем. Маленьких зеркал сейчас нет — они периодически приходят, но не все время есть у нас. Как нерожавших и пожилых женщин смотреть, непонятно. Вот кольпоскоп, очень хороший, немецкий — достался нам больше десяти лет назад. Но к нему нет растворов. Мы все время пытаемся заказать калий-йод и раствор уксусной кислоты. Два года пишу заявки — новых инструментов не дают. Говорят, денег нет у больницы, мы в больших долгах. Этим и нашу маленькую зарплату объясняют.

Больница обслуживает 14 тысяч жителей, к ней «приписаны» пациенты из поселков Южно-Морской, Ливадия, Авангард, Анна, Душкино, Среднее. Людей хватает. А вот оборудования и денег — нет. Так, будущим мамам после 12 недель наблюдения в женской консультации положены бесплатные рецепты. На 1000 рублей надо выписать витамины, бесплатные препараты, железо.

— Мы их с июня не выписываем, потому что наша больница не может перевести деньги в аптеку. Я не знаю, чем это объяснить, мы сто раз писали заявки. Деньги приходят, я так понимаю, а женщинам мы назначить препараты не можем, — волнуется акушер-гинеколог. — Есть таблица оснащения гинекологического кабинета. По ней, допустим, у нас должен быть мануальный вакуум-аспиратор, с его помощью я должна брать биопсию, отправлять материал. Я не могу без этого оборудования. Вот скажите — как мне быть? В Находку посылать пациента? А там гинекологическое отделение закрыто с 1 апреля прошлого года. То есть я человека должна во Владивосток отправить за 150 км или платно как-то? А бабушки куда поедут?

Фото: Марина Черных / для «Новой»

Сама Наталья до 2016 года трудилась в роддоме Находки, в 2018-м устроилась в больницу в Южно-Морском на ставку, пока коллега временно не работала. В Находку решила не возвращаться, осталась на 0,25 ставки.

— И вот еще проблема какая, — продолжает она. — У нас в Находке роддом единственный, его нельзя закрывать — рожать негде будет. Есть резервный этаж, который используется в случае внутрибольничной инфекции (какое-либо из отделений переводится на этот этаж). И сейчас его главный врач Семенюк хочет отдать под искусственную почку, открыть отделение гемодиализа. По нашей информации, это уже оговорено и согласовано. А если инфекция? Где рожать женщины будут? По дороге во Владивосток? Не знаю, что со мной за эту информацию сделают, но молчать я не могу. В конце января был случай: врач в роддоме дежурила, у женщины открылось кровотечение. А внутриматочного баллона в родзале не оказалось!

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Так врач, моя приятельница, останавливала кровотечение — десять минут держала кулак в матке!

Врачи роддома — это отдельное структурное подразделение — к видеообращениям подключились. Врач акушер-гинеколог отделения патологии беременных Анна Кугаева на видео рассказывает, что за последний год много специалистов разъехались из-за низкой зарплаты. Нагрузка большая, денег мало. Но это точно не соответствует майским указам президента. Он об этом знает?

Акушер-гинеколог женской консультации Ирина Фокина тоже не скрывает, что у нее зарплата 17 000 рублей (а работала, говорит, за двух врачей и акушерку). Врач Анастасия Семина зарабатывает 50–60 тысяч — но для этого работает на ставку врача в день, берет 9 дежурств в месяц и родных детей не видит.

Фото: Марина Черных / для «Новой»

«А чего бояться?»

Медсестру хирургического кабинета Любовь Литвинцеву застаем в конце рабочего дня, когда она уже слила, взвесила, вынесла мусор класса B и собралась уходить домой. Сотрудник со стажем, Любовь горячо подтверждает: с оборудованием и инструментами проблемы.

Заляпанная краской и потертая кушетка, сухожар с ржавчиной, такие же шкафы. Приходится подкрашивать. Облучатель выпущен еще в Будапеште в социалистические времена.

— Салфетки сама делаю из марли. Сколько это времени занимает, представляете? Уже с полмесяца, например, нет йода. Приезжала главная медсестра, я ей заявку сделала. Она говорит: вы со своей стороны трясите, я буду со своей. Сколько я здесь работаю, никогда ремонта не было. А я акушеркой с 1980 по 2005 год. Потом ушла, вернулась из-за льгот — сельским врачам за квартиру доплачивают, пенсия-то 8600, — чуть стесняясь, Любовь Яковлевна показывает расчетку. — Столько лет работала, и так вот высчитали…

Обращение к Путину она тоже подписала.

— А чего бояться? Бояться уже нечего. Пенсию мою вы видели. И здесь я в перевязочной на полставки да в хирургии на ставку, — рассказывает Любовь Литвинцева. — То, что моей коллеге обстреляли машину, я считаю, вообще возмутительно! Низко, подло, ночью! Если и ко мне придут, я нисколько не удивлюсь…

«Ладно линолеум — зондов ушных нет»

Оториноларинголог Юлия Аксенова родилась в Южно-Морском, но училась и окончила университет и медицинскую академию в Киеве. Десять лет назад вернулись. Главная беда, говорит она, — работать нечем.

— У нас два лор-врача. На каждого должно приходиться как минимум по 40 инструментов, потому что на ставку нагрузка — 35 человек. По факту у нас 24 рабочих инструмента, которые есть в наличии и которыми мы можем работать. Это зеркала, штапель, шнур-воронки. Катастрофа с зондами — это инструменты, которые требуются при извлечении инородного тела, при туалете носа, уха. Справляемся как-то за счет того, что поток пациентов снизился из-за коронавируса.

Пандемия, конечно, свои коррективы в работу внесла. Раньше можно было на начальных стадиях выявлять опухоли, в том числе злокачественные. А как карантин ввели, врач уволился (работы не стало), закрыли кабинет, где был ларингоскоп.

Фото: Марина Черных / для «Новой»

— В лор-отделении в Находке такого не делают, на трахее вообще не работают. В частную клинику старички не поедут, нет у них таких денег. И вот есть подозрения — я людей в онкоцентр направляю. Там начинается: нужно подтверждение, нужно исследование. И вот пинают их туда-сюда, — разводит руками доктор.

Юлия Аксенова работает на полную ставку. Зарабатывает 29 тысяч рублей (на руки — со всеми налогами и надбавками). Если бы не муж, детей бы не прокормила, конечно. Так ведь и маме надо помочь — у нее пенсия 9500 рублей, на лекарства в месяц уходит 7000 (по логике вещей, питаться, платить за квартиру и одеваться надо на оставшиеся 2500).

— Если бы врач получал от 84 тысяч, не думаю, что был бы дефицит кадров. В наше время это достойная зарплата. Мы не хотим ничего лишнего, мы спрашиваем свое, — резюмирует Юлия.

Хотели попугать

О своих проблемах коллектив больницы в Южно-Морском разве что в «Спортлото» не жаловался. На просьбы предоставить «штатку», план работ, локальные нормативные акты из «головной» больницы отвечают хитро: а сколько, мол, в вашем профсоюзе людей и вообще устав покажите. Кстати, о положенных ковидных выплатах коллектив узнал на встрече с министром здравоохранения Приморья Анастасией Худченко. Она сказала прямо: не надо доказывать, что заразился коронавирусом на работе. А то раньше врачей заставляли собирать документы, которые бы это подтверждали.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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