 

Около сорока российских компаний подверглись хакерским атакам

11.03.2021, 6:56, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Лаборатории Касперского сообщают, что около сорока российских компаний подверглись хакерским атакам. Злоумышленники при этом использовали прорехи в программном обеспечении, выпущенном в компании Microsoft.

Специалисты по кибербезопасности считают, что хакеры не достигли поставленных целей. Однако реакция Лаборатории Касперского была мгновенной. Компания уже представила варианты решения проблем. Атака, о которой идет речь, произошла 7 марта.

Для защиты российские специалисты разработали новую версию антивирусной программы. Но они все же предупреждают пользователей о необходимости осторожнее вести себя в сети, так как злоумышленники могут повторить попытку. Под угрозой также остаются те устройства, на которые пока не установлено обновление.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Матвейчев: Лукашенко провели как Буратино

05.01 / Актера Владимира Коренева похоронили в Москве

01.08 / Жириновский считает лучшим вариантом возвращение Беларуси “к родным берегам” по примеру Крыма

30.12 / Археологи рассказали о самом древнем точильном камне

12.01 / Победительница “МастерШеф” рассказала, на что потратит 300 тыс. грн призовых

10.08 / Кравчук раскритиковал Порошенко за подписание Минских соглашений

15.10 / Во время раскопок в Китае обнаружили останки древних обезьян

27.06 / В двух американских городах протестующие напали на полицейские участки

08.11 / Минздрав изменил правила лечения коронавируса на дому

05.10 / Через 30 лет после объединения в Германии снова раскол

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска