Около сорока российских компаний подверглись хакерским атакам

11.03.2021, 6:56, Новости дня

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В Лаборатории Касперского сообщают, что около сорока российских компаний подверглись хакерским атакам. Злоумышленники при этом использовали прорехи в программном обеспечении, выпущенном в компании Microsoft.

Специалисты по кибербезопасности считают, что хакеры не достигли поставленных целей. Однако реакция Лаборатории Касперского была мгновенной. Компания уже представила варианты решения проблем. Атака, о которой идет речь, произошла 7 марта.

Для защиты российские специалисты разработали новую версию антивирусной программы. Но они все же предупреждают пользователей о необходимости осторожнее вести себя в сети, так как злоумышленники могут повторить попытку. Под угрозой также остаются те устройства, на которые пока не установлено обновление.