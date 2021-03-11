Байден допустил помощь другим странам после вакцинации населения США

11.03.2021, 6:50, Новости дня

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Соединенные Штаты попробуют помочь остальному миру с вакцинами от коронавируса в случае уверенности властей в возможности обеспечить препаратами всех американцев и образования избытка внутри страны, сообщил президент США Джо Байден на встрече с руководством фармкомпаний Merck и Johnson & Johnson.

«Если у нас будет избыток вакцин, мы поделимся с остальным миром. Мы не можем быть в безопасности, пока остальной мир не находится в безопасности, – приводит слова Байдена ТАСС. – Сначала убедимся, что американцы получат помощь, затем мы попробуем помочь остальному миру».

«Мы на пути к тому, чтобы получить достаточное число доз вакцин для всего взрослого населения страны к концу мая. Это раньше на несколько месяцев, чем ожидалось, – сообщил Байден. – Я поручил министерству здравоохранения и социальных услуг закупить еще 100 млн доз». По словам американского президента, властям нужна максимальная гибкость в действиях, поскольку могут понадобиться дополнительные усилия по вакцинации. «Многое может случиться и измениться. Мы должны быть к этому готовы», – добавил политик.

Напомним, 1 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Соединенные Штаты пока не собираются передавать вакцину от коронавируса другим государствам. Позже Байден назвал срок получения вакцины от коронавируса для всего взрослого населения США. В конце февраля Байден заявлял об успехах национальной программы вакцинации от COVID-19 в Соединенных Штатах, которая, по его словам, проходит с опережением.

Между тем в феврале число жертв COVID-19 в США достигло полумиллиона и превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. Согласно данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, 2020 год оказался самым смертоносным за всю историю Соединенных Штатов. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.