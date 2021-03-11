Премьер Тюрингии выступил за скорейшую вакцинацию ФРГ «Спутником V»

11.03.2021, 6:50, Новости дня

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Премьер-министр германской федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов в интервью медиагруппе Funke выступил за скорейшее использование российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в ФРГ.

«Я призываю правительство ФРГ дать ясно понять ЕС, что сейчас необходимо заказать у производителей «Спутника V» соответствующее количество вакцины», – приводит слова Рамелова ТАСС.

Премьер-министр германской федеральной земли Тюрингия заметил, что «вакцина «Спутник V» предоставляет большой шанс быстрее вернуться к нормальной жизни».

По мнению политика, разрешение на применение «Спутника V» поможет жителям ФРГ справиться с предубеждениями, связанными с российскими лекарственными препаратами. «Это западногерманская чувствительность, которая в 1960-е годы осложнила многим детям жизнь или даже лишила их ее. Тогда была отвергнута вакцина против полиомиелита из Советского Союза», – напомнил Рамелов. «Использование «Спутника V» в Германии может способствовать пониманию того, что восточноевропейская наука не хуже, чем в капиталистических странах», – заметил политик. При этом премьер Тюрингии заявил, что у него нет каких-либо предпочтений касательно того или иного препарата против коронавируса. «Когда наступит моя очередь, я привьюсь той вакциной, которая будет в наличии», – сказал Рамелов.

Накануне председатель постоянной комиссии по вакцинации при Институте имени Роберта Коха в Берлине Томас Мертенс положительно оценил российскую вакцину «Спутник V».

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что производство «Спутника V» может начаться в Италии в июне, кроме того, РФПИ ведет соответствующие переговоры с компаниями в Германии и Франции.