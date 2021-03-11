 

Премьер Тюрингии выступил за скорейшую вакцинацию ФРГ «Спутником V»

11.03.2021, 6:50, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Премьер-министр германской федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов в интервью медиагруппе Funke выступил за скорейшее использование российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в ФРГ.

«Я призываю правительство ФРГ дать ясно понять ЕС, что сейчас необходимо заказать у производителей «Спутника V» соответствующее количество вакцины», – приводит слова Рамелова ТАСС.

Премьер-министр германской федеральной земли Тюрингия заметил, что «вакцина «Спутник V» предоставляет большой шанс быстрее вернуться к нормальной жизни».

По мнению политика, разрешение на применение «Спутника V» поможет жителям ФРГ справиться с предубеждениями, связанными с российскими лекарственными препаратами. «Это западногерманская чувствительность, которая в 1960-е годы осложнила многим детям жизнь или даже лишила их ее. Тогда была отвергнута вакцина против полиомиелита из Советского Союза», – напомнил Рамелов. «Использование «Спутника V» в Германии может способствовать пониманию того, что восточноевропейская наука не хуже, чем в капиталистических странах», – заметил политик. При этом премьер Тюрингии заявил, что у него нет каких-либо предпочтений касательно того или иного препарата против коронавируса. «Когда наступит моя очередь, я привьюсь той вакциной, которая будет в наличии», – сказал Рамелов.

Накануне председатель постоянной комиссии по вакцинации при Институте имени Роберта Коха в Берлине Томас Мертенс положительно оценил российскую вакцину «Спутник V».

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что производство «Спутника V» может начаться в Италии в июне, кроме того, РФПИ ведет соответствующие переговоры с компаниями в Германии и Франции.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08 / В Японии создали «умную» маску-переводчика

04.03 / Роскомнадзор потребовал от Facebook объяснить блокировку аккаунтов Instagram

19.09 / Periódico – Мадуро призвал ЕС отправить наблюдателей на выборы в частном порядке и обещал показать «правду Венесуэлы»

16.01 / Украинские оппозиционеры решили добиться отмены языковой дискриминации

17.02 / “Похоже на позолоченную клетку”. Байден описал, как это жить в Белом доме

30.06 / Америке предрекли прирост случаев коронавируса до 100 тыс. ежедневно

28.07 / Straits Times – экс-премьера Малайзии приговорили к 12 годам тюрьмы за коррупцию

05.07 / Иран подал протест в Международный суд ООН из-за санкций США

24.10 / Оперштаб по борьбе с коронавирусом обозначил позицию по закрытию границ России

16.08 / Spectator – нет смысла осуждать русских за спешку с вакциной — логичнее последовать их примеру

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска