 

Украине прочат смену власти из-за фильма-разоблачения Зеленского

11.03.2021, 6:48, Разное
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Хрупкое перемирие стало нарушаться всё чаще, по всей линии фронта участились перестрелки. Представители непризнанных ЛНР и ДНР в один голос заявляли, что вооружённые силы Украины планируют полномасштабное наступление, которое может решить исход войны. Об этом свидетельствует, в частности, – переброска на юго-восток страны тяжёлой военной техники и артиллерии.

Однако в среду президент Украины Владимир Зеленский неожиданно заявил о намерении провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным, а также с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Кроме того, он заверил, что встреча “нормандской четвёрки” тоже обязательно состоится. Вскоре в СМИ появилось объяснение этим противоречивым событиям.

В телеграм-канале “Подслушано в СБУ” была опубликована запись, в которой говорилось о якобы готовящемся к премьере фильму-разоблачению Зеленского и его команды от Bellingcat. По данным авторов публикации, организаторы расследования намерены напрямую обвинить “Зе” в тайной работе на Россию. В списке “агентов Кремля” окажется, в частности, – руководитель офиса украинского лидера Андрей Ермак.

Эксперты Незалежной уверены, что при таком развитии событий Владимир Зеленский может даже подать в отставку. Вероятно, именно поэтому Киевские власти вновь хотят разыграть карту внешнего врага в лице России и “сепаратистов”, дабы отвлечь население от внутриполитических проблем.



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