Мнение: Йохан слушал с интересом

11.03.2021, 6:44, Разное

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Из ФБ дивное:

“Муж вспомнил, как ехал по Минску с партнером из Нидерландов и решил рассказать тому, что город был во время войны практически уничтожен, разрушено больше 80% зданий, погибло почти полмиллиона человек, были гетто и концлагеря, убито почти сто тысяч евреев.

Йохан слушает с интересом и спрашивает: “А в каком году была война России и Белоруссии?”

Нам всем стоило бы усвоить, что образование – это в принципе удел немногих. И речь вовсе не только про “поколение ЕГЭ”.