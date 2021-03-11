Суд назначил штраф актрисе Аглае Тарасовой за участие в акции 2 февраля

11.03.2021, 6:10, Разное

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за участие в акции 2 февраля.

Тимирязевский районный суд Москвы назначил административный штраф в размере 10 тысяч рублей актрисе Аглае Тарасовой за участие в акции в поддержку политика Алексея Навального, которая прошла 2 февраля. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Тарасову признали виновной в нарушении установленного порядка проведения общественного мероприятия (часть 5 статьи 20.2 КоАП).

Актрису задержали 2 февраля в центре Москвы. Она провела ночь в ОВД «Западное Дегунино», а затем ее отпустили с протоколом.

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Протестные акции в поддержку политика Алексея Навального проходили 23, 31 января и 2 февраля. В ходе протестов задержаны более 10 тысяч человек, тысячи протестующих отправили под аресты. Всего по итогам акций силовики возбудили как минимум 90 уголовных дел. Политику 2 февраля заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Навальный вернулся в Россию 17 января после лечения в Германии. Его сразу же задержали во время прохождения паспортного контроля в аэропорту Шереметьево.

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