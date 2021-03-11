Новые случаи аллергии на вакцину Pfizer выявлены в Японии

11.03.2021, 6:00, Новости дня

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Число случаев проявления анафилаксии после введения вакцины от коронавируса производства американской компании Pfizer в Японии возросло до 25, сообщило министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны.

За последние сутки число случаев проявления анафилаксии после введения вакцины от коронавируса производства Pfizer в Японии увеличилось на восемь. Кроме того, впервые анафилаксию подтвердили у мужчины. До этого все случаи были связаны с женщинами в возрасте 20-50 лет. Среди проявившихся симптомов аллергической реакции были тошнота, головокружение, зуд, затруднение дыхания, передает ТАСС.

К 11 марта вакцинацию от коронавируса в Японии прошли порядка 148 тыс. человек, главным образом это сотрудники медицинских учреждений. В среду ответственный за проведение вакцинации министр Таро Коно отметил, что число случаев анафилаксии в Японии выше, чем в Европе и США. Минздрав Японии намерен подробно изучить эту ситуацию.

Напомним, первый случай анафилаксии после введения вакцины от коронавируса производства американской компании Pfizer в Японии был зафиксирован 5 марта. Второй случай анафилаксии после вакцины Pfizer в Японии зарегистрировали 7 марта. Ранее читатели японского СМИ выступили за использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V», призвав власти Японии забыть о политике и спасать людей. В феврале посол РФ в Японии Михаил Галузин заметил, что популярность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Японии растет после публикации итогов третьей фазы клинического исследования препарата в медицинском журнале The Lancet. В начале февраля научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.