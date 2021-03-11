В отделе полиции Петербурга умер задержанный

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11.03.2021, 5:20, Разное
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Это второй случай за месяц.

В отделе полиции Невского района Санкт-Петербурга умер 56-летний мужчина, задержанный за дебош, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

По данным «Фонтанки», речь идет о 70-м отделе полиции на улице Новоселов.

По предварительной информации, мужчине стало плохо в спецприемнике, где его оставили после составления протокола. Ему незамедлительно вызвали скорую помощь, уточнили в пресс-службе.

Представители МВД также рассказали, что после осмотра медиками гражданин отказался от госпитализации, а утром ему снова стало плохо.

«В присутствии бригады медработников в 11:15 гражданин скончался», — сообщили в пресс-службе, добавив, что по факту смерти задержанного проводится проверка.

В МВД отметили, что гражданин был в состоянии алкогольного опьянения, когда его доставили в полицию после конфликта в квартире на Союзном проспекте.

1 марта «Фонтанка» со ссылкой на адвоката Людмилу Кынтэрец сообщала о смерти 28-летнего жителя Санкт-Петербурга Алексея Кустова в отделе полиции №75. Туда его вызвали 23 февраля для составления протокола о езде без водительских прав. В отделе мужчину оставили на ночь до суда. Также его уведомили о возбуждении уголовного дела. На следующий день он перестал выходить на связь, а адвокату по телефону сообщили, что ее подзащитный умер. Родственникам погибшего сообщили, что гражданин скончался от сердечной недостаточности.

При этом адвокат показала изданию посмертные фотографии, на которых видны ссадины и кровоподтеки на лице погибшего. Кынтэрец отмечает, что ее подзащитный несколько раз пререкался с силовиками в отделе.

Источник: Новая газета



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