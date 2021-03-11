TikTok получит новые функции для защиты от буллинга

11.03.2021, 5:16, Новости дня

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Разработчики приложения TikTok предложат пользователям новый тип сервиса, благодаря которому можно будет защититься от буллинга.

В первую очередь, появится возможность контролировать комментарии к размещенным видео. Как поясняют специалисты, включив нужную функцию, можно автоматически скрывать тексты, написанные нежелательными пользователями.

Также приложение начнет фильтровать спам в комментариях, отслеживать тех, кто допускает оскорбительные высказывания по заданным ключевым словам. Таким образом, авторы видеороликов смогут избавиться от буллинга, одновременно оставаясь на связи со своей аудиторией и ограждая себя от нежелательного общения, отмечают разработчики нового сервиса.