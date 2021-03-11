Платёжный сервис PayPal покупает криптовалютный стартап

11.03.2021, 5:16, Новости дня

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PayPal решил повысить систему безопасности. Для этого платежный сервис приобретает израильский стартап Curv. Как поясняют эксперты, речь идет об облачном решении в сфере безопасности.

Хоть условия, на которых проводится сделка, пока не разглашаются, стало известно, что договор должен быть подписан еще до середины текущего года.

Также аналитики израильские СМИ предполагают, что сумма, которую PayPal заплатит за разработку Curv, составит от 200 до 300 миллионов долларов. Хотя один из инсайдерских источников называет эти суммы слишком преувеличенными. Будет заплачено явно меньше 200 миллионов, утверждает он. Технология Curv основана на создании криптографических ключей.