Эколог: Партиям без «зеленой» повестки нечего делать в Госдуме

11.03.2021, 5:10, Новости дня

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Политические партии, которые избираются в Госдуму в этом году, должны акцентировать внимание на вопросах экологии, иначе им нечего делать в ГД, сообщила председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Елена Шаройкина.

Она рассказала, что 16 марта комиссия ОП проведет круглый стол «Влияние экологии на политическую повестку» в рамках форума «Чистая страна».

«К участию мы приглашаем все политические партии, которые заявили, что избираются в Думу в этом году. Хочется узнать их позицию по целому ряду вопросов: по закону о сокращении парниковых газов; по поводу применения ГМО и контроля за их оборотом; как они относятся к проблеме лесных пожаров и выращиванию лесов на сельскохозяйственных землях; каким образом они намерены защитить Байкал; как оценивают идею отмены госэкспертизы при бурении скважин в Арктике и т. д. Если политическая партия вообще ничего не думает по всем этим вопросам, то, на мой взгляд, ей нечего делать в Государственной думе», – передает слова Шаройкиной РИА «Новости».

Эколог призвала не забывать о проблемах окружающей среды. «Борьба с коррупцией – это замечательно, этим надо заниматься, но с ней борются все – от оппозиционеров до Народного фронта. Вопрос заключается в том, что не все смотрят в завтрашний день и не думают о том, что мы оставим нашим потомкам. Хотя забывать, насколько загрязнена среда, в которой мы живем сегодня, или о росте онкологических и других заболеваний, тоже не хочется», – отметила она.

Ранее сообщалось, что у «зеленых» есть потенциал для роста, ведь по данным ВЦИОМ, среди россиян, готовых проголосовать за непарламентские партии (это около 16%), экологическая партия «Зеленая альтернатива» («ЗА») оказалась на третьем месте, после «Яблока» и партии пенсионеров. Дело в том, что избиратели, хотя и не готовы пока голосовать за отдельную «зеленую» партию, сами по себе «зеленые» идеи поддерживают, особенно в мегаполисах. Так, абсолютное большинство жителей Москвы и Петербурга (82%) считают экологические проблемы очень важными – например, уровень озеленения в городах.