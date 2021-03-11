 

Коронавирус сделал 2020 год самым смертоносным в истории США

11.03.2021, 5:10, Новости дня
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Прошедший 2020 год стал самым смертоносным за всю историю Соединенных Штатов, сообщило американское издание Politico со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

По информации CDC, в 2020 году жертвами нового коронавируса стали около 400 тыс. американцев, что обеспечило 15-процентный рост общего количества смертей в США. Как уточнили в ведомстве, заражение коронавирусом стало третьей по частоте причиной смерти американцев в 2020 году, уступив место только сердечно-сосудистым заболеваниям и раку, передает ТАСС.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных американских властей, всего за время пандемии на территории США коронавирусом заразились более 29 млн человек, более 529 тыс. умерли.

Напомним, в феврале число жертв COVID-19 в США достигло полумиллиона и превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В середине декабря 2020 года число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.



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