Мнение: О признаке ранней деменции у одного президента

11.03.2021, 5:02, Разное

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По данным науки, уже после 40 лет у многих людей начинает уменьшаться объём головного мозга. А после 50-ти число нейронов стабильно снижается ежегодно. Годам так к 70-ти степень утраты этих клеток в некоторых отделах мозга может достигать 48%. Более того, в столь зрелом возрасте уже ощутимо сокращается число дендритов, синапсов, рецепторов и глиальных элементов, а также падает выработка нейромедиаторов. Всё это неизбежно оказывает влияние на снижение когнитивных функций, в первую очередь памяти и внимания.

Собственно, всё больше и больше признаков того, что подобные процессы активно протекают в одной очень важной голове.

Речь даже не о хаотических движениях рук, странных манипуляциях с ручкой и самозабвенным перекладыванием бумажек в папке. Видно, что эту голову посещают порой чужие воспоминания. Тогда, например, из её уст звучит рассказ о том, как Некто ещё в студенчестве был волонтёром в больнице. Речь-то про #СССР 1970-х, когда и слова такого не знали простые и непростые советские люди.

Это не первые подобного рода студенческие воспоминания. Широко разошлась, например, #история о работе плотником на строительстве ЛЭП в Коми – в составе студенческого стройотряда ЛГУ. Причём не абы каким, а сравнительно высокого – четвёртого – разряда.

Между прочим, плотник 4 разряда «изготавливает деревянные перегородки, производит сборку и установку деревянных элементов и конструкций, применяемых в строительстве жилых и производственных зданий, выполняет сборку, установку и разборку стропил, рубит стены из брёвен, изготавливает временные сооружения, такие как веранды, террасы, тамбуры, навесы, сараи, будки, проходные, душевые, кубовые, уборные, а также занимается устройством деревянных оснований и каркасных стен». Такие работы – это уже квалификация + опыт. Откуда они у типичного горожанина, студента-второкурсника, будущего юриста?

Есть, кстати, весьма интересная история, связанная одновременно со стройкой в Коми и с обретением плотницких навыков. Если вкратце, четверо молодых парней, студентов юрфака ЛГУ, банально сбежали из стройотряда, который прорубал лесосеку для строительства ЛЭП. Поскольку субтильные будущие юристы поняли, что вырубка леса с каждым днём забирает последние силы, и от истощения они могут испустить дух. «Выяснилось, что эта работа, а работали мы по часов 12, требует особой закалки», – пояснил впоследствии один из них.

Чтобы подкормиться и заработать на обратную дорогу, четвёрка беглецов подрядилась на ремонт средней школы в посёлке Пезмог Корткеросскога районе Коми АССР. Ну и тут уж, без дураков, свои обязательства выполнила. Неизбежно в рамках того ремонта были и плотницкие работы – полы перестелить, окна заменить, крышу перекрыть. Вот и основы квалификации…

Не менее любопытна история о деньгах, заработанных тогда «в стройотряде». В коротком варианте там фигурирует скромное мы большие #деньги зарабатывали по тем временам, и это поддерживало многих во время учебного года. Но есть и более подробное изложение.

Съездил я в стройотряд. В Коми рубили просеку под ЛЭП. Закончили работу, выдали нам пачку денег, где-то тысячу, что ли, рублей. Это мы за полтора месяца по тысяче получили! И я с двумя приятелями, не заезжая в Ленинград, поехал в Гагры на отдых.

Приехали. В первый же день напились портвейна, заели его шашлыками и стали думать, что же делать дальше. Куда идти ночевать? Поселились в частном секторе, какая-то бабка нас подобрала. Несколько дней мы купались, загорали. Хорошо отдыхали… Потом посмотрели мы в своих карманах – остались совсем гроши. Мы думали-думали и нашли самый дешевый способ проезда: палубные места на теплоходе. Последние деньги, в общем, потратили на тушёнку и билеты.

Теоретически, разумеется, можно было в 1970-х прокутить 3000 рублей на троих в курортный сезон в Гаграх, даже дикарями. Но вряд ли 19-летним студентам с 40-рублёвой стипендией – не цеховики же с их привычками к роскошной жизни. Так что и тут память, похоже, подводит рассказчика…

Или это вообще признаки парамнезии? А может – Синдром Корсакова? Кто тут великие диагносты?

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