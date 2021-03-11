Мнение: Ударный кулак Сонгун. Бронетехника КНДР

11.03.2021, 4:24, Разное

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Вышло продолжение отличного цикла "Ударный кулак Сонгун" посвященного вооруженным силам Северной Кореи.

В данном выпуске разбирается тема бронетехники КНДР. От Т-34-85 до относительно современных танков внешне похожих на "Армату".

Аннотация:

На вооружении сухопутных войск Корейской Народной Армии, по данным Министерства обороны Южной Кореи, находится не менее 4300 танков и не менее 2500 единиц другой бронетехники, включая БРДМ, БТР, БМП, командирские, специальные и инженерные машины. К данной оценке, несомненно, следует относиться с осторожностью. Стоит отметить, что танковые войска КНА начали формироваться до появления Корейской Народной Демократической Республики на политической карте мира. О создании КНА, к которой перешли танки и бронемашины, ранее переданные корейской стороне СССР и КНР, объявлено 8 февраля 1948 года. КНДР образована 9 сентября 1948 года в ответ образование Республики Корея южнее 38-й параллели.

К моменту начала Войны в Корее, на вооружении КНА находились Т-34-85 и СУ-76, поставленные СССР, отдельные M4 Sherman и танки японского производства. Танки и САУ Корейской Народной Армии хорошо зарекомендовали себя в начальный период войны, до полномасштабного вторжения сил ООН.

Перемирие 27 июля 1953, отмечаемое в КНДР как День Победы в Отечественной Освободительной войне, позволило Северной Корее сконцентрироваться на восстановлении экономики и дальнейшем укреплении вооруженных сил. Благодаря искусной политике Ким Ир Сена, позволившей КНДР сохранить дружественные отношения с СССР и КНР в период советско-китайского раскола, Северная Корея наладила плодотворное военно-техническое сотрудничество с двумя странами. Например, в конце 50х –начале 70-х годов XX века сухопутные силы КНДР получали из СССР танки Т-54/55, а в это же время КНР поставляла в Северной Корее танки Тип-59.

В начале 1970х годов военная промышленность КНДР начала производить собственные образца бронетехники, прототипами которой стали советские и китайские боевые машины. Например, северокорейский плавающий танк ПТ-85 и его предшественники вобрали все лучшее от советского ПТ-76 и китайского Тип-63. В танке Чхонмахо и его дальнейших модификациях преодолены многие недостатки советских средних танков Т-62 и Т-62М. Конструкторы танков Покпунхо и Сонгун-915 смогли выйти далеко за технические пределы прототипов.

Усилиями северокорейской военной промышленности на базе БТР-60, БТР-70 и БТР-80 создана линейка бронетранспортеров М-21010, на основе БРДМ-1 и БРДМ-2 создана машина М1992. КНА получала и получает боевые машины пехоты корейского производства, например, БМП М-2009. Танки, БРДМ, БТР и БМП оснащаются пусковыми установками для ПТУР и ПЗРК корейского производства, постоянно развиваются средства связи, системы управления огнем.

На военных парадах, прошедших 10 октября 2020 года и 14 января 2021 года, продемонстрированы принципиально новые образцы БТР и САУ, представлен новый основной боевой танк, вызвавший множество споров в среде военных экспертов.

В новом видео Глеб Таргонский и Владимир Зайцев обсуждают бронетехнику, состоящую на вооружении Корейской Народной Армии, ее историю и актуальные тенденции развития.

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