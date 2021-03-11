Действие режима эпидемии в Словении продлили до 16 апреля

11.03.2021, 4:20, Новости дня

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Власти Словении продлили срок действия режима эпидемии на всей территории страны до 16 апреля, говорится в итоговом протоколе очередной сессии кабинета министров республики.

«Мы сталкиваемся с продолжением второй волны эпидемии коронавируса, текущая ситуация в отношении распространения вируса SARS-CoV-2 требует сохранения ограниченного по времени режима эпидемии на всей территории Республики Словения. Решение правительства вступает в силу 18 марта и будет действовать тридцать дней», – приводит текст постановления словенского кабмина ТАСС.

Напомним, с 19 октября 2020 года в Словении ввели режим эпидемии: были запрещены общественные мероприятия с участием более десяти человек, закрыты рестораны и бары. Работа всех остальных общественных заведений разрешена лишь при условии еженедельного тестирования персонала на наличие коронавируса, а посетители горнолыжных курортов обязаны перед катанием предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, выполненный за последние семь дней. Кроме того, с 21.00 до 06.00 в стране действует комендантский час. Жителям приморского региона Обално-Крашка запретили покидать его пределы без веской причины из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации. При этом в регионах Посавье и Юго-Восточная Словения, отличающихся лучшей санитарной ситуацией, разрешена работа уличных террас кафе.