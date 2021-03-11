Участники беспорядков во Франции сожгли несколько автомобилей

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11.03.2021, 4:20, Новости дня
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Участники беспорядков сожгли несколько автомобилей и мусорных баков во французском Лионе и коммуне Фейзен, сообщила Le Figaro.

Беспорядки начались примерно в 18.00 (20.00 мск) среды в квартале Мермоз. Всего, по данным издания, было сожжено шесть автомобилей, на месте дежурят полицейские. В Фейзене был задержан один подозреваемый. О столкновениях хулиганов с полицией не сообщается, передает ТАСС.

Напомним, 6 марта погромы и столкновения с полицией произошли в коммуне Брон – ближайшем пригороде Лиона. Они стали продолжением беспорядков, вспыхнувших 4 марта в Лионе и его пригородах из-за ДТП с участием подростка на скутере. Согласно одной из версий местных жителей, ДТП произошло в результате того, что управлявшего скутером подростка преследовала и сбила машина полиции. Правоохранительные органы отрицают свою причастность к инциденту и заявляют, что они лишь наводили порядок в квартале, где несколько человек устроили на улицах гонки.



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