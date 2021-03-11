Абдулов обошел Меньшикова и устроил на работу Ярмольника: интересные факты о фильме “Ищите женщину”

11.03.2021, 4:18, Разное

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На экранизацию пьесы французского писателя Робера Тома “Попугаиха

и цыпленок” Алле Суриковой выделили довольно скромный бюджет. Средства экономили,

поэтому снимали исключительно в павильоне. Чтобы не тратить время на

переозвучку, речь артистов записывали прямо на площадке, что значительно

усложняло работу.

Творческий коллектив фильма “Ищите женщину” поддержало французское

посольство. Сотрудники ведомства одолжили для съемок привезенные из Парижа

предметы: телефонный аппарат, календарь, выпуски свежих газет, журналов, и

фуражку полицейского. Эти, казалось бы, простые мелочи создавали в кадре нужную

атмосферу. Виды Франции, которые появляются в начале фильма, снял режиссер

Георгий Данелия. Это было любительское видео, которое режиссер создал во время

путешествия на автомобиле по Парижу.

В роли телефонистки нотариальной конторы Алисы Постик Алла

Сурикова видела свою подругу Софико Чиаурели. Чтобы записать пробы с актрисой

Алла Ильинична лично летала в Тбилиси. В доме у Чиаурели Сурикова гостила

четыре дня. Все это время, по словам режиссера, она “не вставала из-за стола”.

Обо всем договорившись с подругой, Алла Сурикова улетела в Москву. Только в

столице создательница картины “Ищите женщину” поняла, что пробы так и не

записала.

Партнером Софико Чиаурели должен был стать Михаил Ульянов. В

те годы артист много гастролировал с театром имени Вахтангова. Плотный рабочий

график не позволил Ульянову сняться в

“Ищите женщину”. На роль инспектора Грандена

Алла Сурикова предложила две кандидатуры – Леонида Куравлева и Армена

Джигарханяна. Худсовет утвердил кандидатуру Куравлева, заключив, что Джигарханян

не слишком вписывается в образ.

За роль Робера де Шаранса боролись Олег Меньшиков и Александр

Абдулов. Последний с легкостью обошел конкурента и даже устроил в фильм своего

приятеля – Леонида Ярмольника.

Как вспоминала Сурикова, решение взять Ярмольника в картину

далось ей нелегко. Увидев Леонида, Алла Ильинична поняла, что тот подходит на

роль полицейского Максимэна. Однако этого персонажа она уже обещала Семену

Фараде. “В общем, извинилась я перед Сеней, который тогда все равно мне этого

не простил”, – говорила Сурикова.

Машинистка мэтра Роше, Виржиния Ренуар, в исполнении

начинающей актрисы Елены Укращенок очень полюбилась зрителям. Колкие

высказывания героини после выхода фильма разлетелись на цитаты. После премьеры “Ищите

женщину” Укращенок пророчили успешную кинокарьеру, однако Елена, наоборот,

пропала с экранов. Актриса стала женой историка Эдварда Радзинского и посвятила

себя делу далекому от актерства – занялась реабилитацией людей с алкогольной

зависимостью.

Употребление алкоголя вредит здоровью! Берегите себя и близких!